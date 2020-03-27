Портовики вставляют палки в колеса украинским рударям Объединение предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины обратились к первому заместителю Министра инфраструктуры Украины Д.Абрамовичу касательно повышения эффективности использования инфраструктуры государственных транспортных компаний для обеспечения потребностей ГМК Украины в условиях кризиса, вызванного COVID-19. Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".



Металлурги отмечают, что Украина переживает чрезвычайно сложное время, связанное со вспышкой коронавируса СOVID-19, что может иметь долгосрочные негативные последствия для украинской экономики и привести к существенному сокращению экспорта и значительному снижению ВВП. Снижение спроса и падение цен на металл в мире, вызванные приостановкой строительной и автомобильной отраслей промышленности, привели к вынужденному сокращению объемов производства отечественных металлургических предприятий.



В ОП "Укрметаллургпром" выразили уверенность, что в подобных условиях едва ли не единственной возможностью удержать экспортный потенциал горно-металлургического комплекса Украины является обеспечение бесперебойной отгрузки железорудной продукции отечественных производителей на рынок Китая, где пока еще сохраняется спрос.



Однако недавно украинские производители-экспортеры (горно-обогатительные комбинаты Кривого Рога) получили отказ со стороны МТП "Южный" полностью выполнить заявку на перевалку их экспортной продукции в апреле 2020 года – не согласовано порядка 270 тыс. тонн ЖРС.



Потери украинской экономики в виде недополученной валютной выручки от экспорта ЖРС в апреле 2020 года могут достичь 30 млн долларов, что приведет к значительному увеличению потребности в расходовании валютных резервов Национальным банком Украины (который, для поддержания курса гривни НБУ с 10 марта 2020 г. уже затратил более 2 млрд долларов США).



Стоит отмтить, что текущая ситуация угрожает широкомасштабным кризисом не только ГМК Украины, который уже находится в кризисном состоянии, начиная со второго полугодия 2019 г., но может коснуться целого ряда смежных отраслей, что будет иметь крайне негативные последствия для занятости, наполнения государственных Бюджетов и фондов и общего финансов-экономического и социального положения Украины в целом.



"По нашему мнению, государственные транспортные предприятия, в частности, АИ "Укрзализныця" и МТП "Южный", просто обязаны сделать все возможное, чтобы заявленные планы украинских горняков были выполнены. Цена вопроса слишком высока, чтобы откладывать на потом или рассчитывать, что ситуация разрешится сама собой", - говорится в сообщении.



В связи с этим металлурги обратились к первому замминистра инфраструктуры с просьбой, с просьбой незамедлительно обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в украинских портах, поспособствовать как можно скорейшему ее рассмотрению и принять неотложные меры, направленные на обеспечение бесперебойного экспорта железной руды украинских предприятий-производителей, а именно, обеспечит 100% выполнение заявок украинских предприятий-экспортеров с стороны государственных транспортных компаний, в первую очередь, ГП МТП "Южный" и АО "Укрзализныця".



МинПром



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