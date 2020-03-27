Металлургия ЕС снижает объемы производства По подсчетам Argus, ведущие европейские металлургические компании за последние две недели временно вывели из эксплуатации мощности по производству более 10 млн тонн одного только горячекатаного проката в год.



Корпорация ArcelorMittal осуществила самые широкомасштабные сокращения. В Италии, Франции, Германии и Испании она остановила 6 доменных печей совокупной производительностью 12,1 млн. т чугуна в год и электродуговую печь в Испании на 1,8 млн. т в год. Кроме того, компания отложила на неопределенный срок запуск доменной печи на заводе в Польше после ремонта.



Германская компания Stahl Holding Saar сообщила, что доменные печи на ее заводах Saarstahl и Dillinger переведены на режим минимальной загрузки. Австрийская Voestalpine остановила на комбинате в Линце одну доменную печь на 1 млн. т чугуна в год. Столько же вывела из эксплуатации итальянская компания Arvedi. Корпорации ThyssenKrupp, Salzgitter и Tata Steel Europe объявили о сокращении производства но не дали точных данных и цифр.



Британская Liberty Steel остановила несколько прокатных заводов в Бельгии, Люксембурге и Италии общей мощностью более 3 млн. т холоднокатаных рулонов, жести и проката с покрытиями в год. В то же время, правительство Великобритании заявляет, что в стране пока что продолжают работу все основные металлургические предприятия, хотя функционирование автозаводов приостановлено.



По данным Argus, в 2018 г. в странах ЕС, считая Великобританию, было выплавлено 167,3 млн. т стали. Из них около 94 млн. т было предназначено для производства листового проката.



МинПром



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