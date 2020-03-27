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Металлургия ЕС снижает объемы производства

27.03.20 09:08 , Металлоснабжение с сбыт
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По подсчетам Argus, ведущие европейские металлургические компании за последние две недели временно вывели из эксплуатации мощности по производству более 10 млн тонн одного только горячекатаного проката в год.

Корпорация ArcelorMittal осуществила самые широкомасштабные сокращения. В Италии, Франции, Германии и Испании она остановила 6 доменных печей совокупной производительностью 12,1 млн. т чугуна в год и электродуговую печь в Испании на 1,8 млн. т в год. Кроме того, компания отложила на неопределенный срок запуск доменной печи на заводе в Польше после ремонта.

Германская компания Stahl Holding Saar сообщила, что доменные печи на ее заводах Saarstahl и Dillinger переведены на режим минимальной загрузки. Австрийская Voestalpine остановила на комбинате в Линце одну доменную печь на 1 млн. т чугуна в год. Столько же вывела из эксплуатации итальянская компания Arvedi. Корпорации ThyssenKrupp, Salzgitter и Tata Steel Europe объявили о сокращении производства но не дали точных данных и цифр.

Британская Liberty Steel остановила несколько прокатных заводов в Бельгии, Люксембурге и Италии общей мощностью более 3 млн. т холоднокатаных рулонов, жести и проката с покрытиями в год. В то же время, правительство Великобритании заявляет, что в стране пока что продолжают работу все основные металлургические предприятия, хотя функционирование автозаводов приостановлено.

По данным Argus, в 2018 г. в странах ЕС, считая Великобританию, было выплавлено 167,3 млн. т стали. Из них около 94 млн. т было предназначено для производства листового проката.

МинПром

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