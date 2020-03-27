АМКУ рекомендовал УЗ доработать новый договор о перевозке грузов Антимонопольный комитет Украины рекомендовал "Укрзализныце" доработать новый договор на предоставление услуг по организации перевозок грузов железной дорогой. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.



Как говорится в сообщении, проанализировав документ, комитет выяснил, что отдельные условия настоящего договора могут привести к ущемлению интересов заказчиков услуг.



"Принимая во внимание тот факт, что АО "Укрзализныця" является субъектом хозяйствования, занимающим монопольное положение на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины, потребители вынуждены будут даже в случае несогласия с предложенными условиями перевозки, заключать договоры из-за отсутствия альтернативы", - подчеркивается в заявлении комитета.



АМКУ отмечает, что такие действия не были бы возможными в условиях существования значительной конкуренции на рынке, а, следовательно, содержат признаки нарушения в виде злоупотребления монопольным положением на рынке.



Кроме того учитывая эпидемическую ситуацию в связи с распространением по территории Украины короновируса COVID-19 с 12 марта 2020 в Украине большая часть предприятий вынуждена менять условия работы персонала, что снижает возможность проведения дальнейших обсуждений с представителями отраслевых бизнес-ассоциаций и грузоотправителями предложенной "Укрзализныцей" редакции нового договора с целью доработки.



Поэтому, с целью осуществления мероприятий, направленных на предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, комитет рекомендовал "Укрзализныце" воздержаться от внедрения нового договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом, отдельные условия которого при наличии признаков монопольного (доминирующего) положения акционерного общества "Украинская железная дорога" могут привести к ущемлению интересов других субъектов ведения хозяйства, что было бы невозможным в условиях существования значительной конкуренции на этом рынке.



Также "Укрзализныце" рекомендовано продлить срок действия действующего договора о предоставлении услуг до момента завершения доработки новой редакции о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом с учетом замечаний и предложений к отдельным его условий, предоставленных операторами рынка грузовых перевозок.



Как сообщалось, ранее Украинская зерновая ассоциация, Союз химиков Украины, Ассоциация "Укрцемент", Ассоциация "Стекло Украины", Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса, Ассоциация производителей ферросплавов "УкрФА", Объединение предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины обратились к правительству с просьбой отменить введение с 1 апреля новых правил перевозки, разработанных "Укрзализыцей".



Представители отраслей на долю которых приходится 80% объемов грузовых железнодорожных перевозок отмечали, что введение в действие нового договора является преждевременным и приведет к росту расходов основных грузовладельцев на железнодорожные грузовые перевозки и негативно повлияет как на работу отечественных производителей, так и на показатели операционной работы самой "Укрзализныци".



МинПром



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