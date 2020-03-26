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Европейский центробанк пока не планирует экстренные меры для борьбы с пандемией

26.03.20 17:45 , Рейтер
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Европейский центральный банк не планирует использовать экстренную программу прямых денежных операций (ОМТ) и считает ее неподходящим инструментом для борьбы с коронавирусным кризисом, сообщили в четверг два источника, знакомых с позицией ЕЦБ.

Экстренная схема покупки облигаций ОМТ была разработана в разгар долгового кризиса еврозоны и позволила бы ЕЦБ совершать неограниченные покупки долга конкретной страны.

Некоторые чиновники в Брюсселе и в ЕЦБ приводят аргументы в пользу применения программы.

ОМТ, которая никогда не использовалась, была разработана для того, чтобы помочь отдельным странам преодолеть “традиционные” долговые дисбалансы или банковские кризисы.

"Шок, с которым мы сталкиваемся сейчас, не имеет ничего общего с тем, для чего была создана OMT, - сказал один из источников, пожелавший остаться неназванным. - Она неуместна в нынешних обстоятельствах".

Представитель ЕЦБ отказался от комментариев.

МинПром

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