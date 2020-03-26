Европейский центробанк пока не планирует экстренные меры для борьбы с пандемией Европейский центральный банк не планирует использовать экстренную программу прямых денежных операций (ОМТ) и считает ее неподходящим инструментом для борьбы с коронавирусным кризисом, сообщили в четверг два источника, знакомых с позицией ЕЦБ.



Экстренная схема покупки облигаций ОМТ была разработана в разгар долгового кризиса еврозоны и позволила бы ЕЦБ совершать неограниченные покупки долга конкретной страны.



Некоторые чиновники в Брюсселе и в ЕЦБ приводят аргументы в пользу применения программы.



ОМТ, которая никогда не использовалась, была разработана для того, чтобы помочь отдельным странам преодолеть “традиционные” долговые дисбалансы или банковские кризисы.



"Шок, с которым мы сталкиваемся сейчас, не имеет ничего общего с тем, для чего была создана OMT, - сказал один из источников, пожелавший остаться неназванным. - Она неуместна в нынешних обстоятельствах".



Представитель ЕЦБ отказался от комментариев.



МинПром



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