Европейский центробанк пока не планирует экстренные меры для борьбы с пандемией

Европейский центральный банк не планирует использовать экстренную программу прямых денежных операций (ОМТ) и считает ее неподходящим инструментом для борьбы с коронавирусным кризисом, сообщили в четверг два источника, знакомых с позицией ЕЦБ.
Экстренная схема покупки облигаций ОМТ была разработана в разгар долгового кризиса еврозоны и позволила бы ЕЦБ совершать неограниченные покупки долга конкретной страны.
Некоторые чиновники в Брюсселе и в ЕЦБ приводят аргументы в пользу применения программы.
ОМТ, которая никогда не использовалась, была разработана для того, чтобы помочь отдельным странам преодолеть “традиционные” долговые дисбалансы или банковские кризисы.
"Шок, с которым мы сталкиваемся сейчас, не имеет ничего общего с тем, для чего была создана OMT, - сказал один из источников, пожелавший остаться неназванным. - Она неуместна в нынешних обстоятельствах".