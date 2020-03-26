Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укрнафта может остановиться из-за падения цен на нефть

26.03.20 17:28 , РБК Украина
печать
размер текста:

Компания "Укрнафта" может остановить производство из-за падения мировых цен на нефть. Об этом говорится в обращении компании, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что "Укрнафта" на сегодня страдает от падения спроса на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса и рекордно низких цен на нефть. Компания прогнозирует сокращение потребления топлива в Украине на уровне 15-20% из-за ограничений на передвижение вследствие карантина.

Также подчеркивается, что цены на нефть марки Urals упали до уровня 19-23 долл. за баррель, что ниже уровня полной себестоимости нефти "Укрнафты" с учетом рентной платы и других платежей в бюджет.

Кроме того, ситуация обостряется ранее накопленными 420 тыс. тонн нефти и конденсата, продажа которых по текущим низким ценам приведет к прямым финансовым потерям.

"При таких условиях производственная деятельность "Укрнафты" становится убыточной, и компании грозит финансовый коллапс и остановка производства", - говорится в обращении.

В связи с этим компания просит правительство о налоговых каникулах для уплаты рентных платежей сроком до конца 2020 года или снизить ставки рентной платы для нефти и конденсата с нынешних 31% до 6%. Альтернативой может стать выкуп "Нафтогазом" непроданных нефти и конденсата по ценам аукционов, что предусмотрено законом "О нефти и газе".

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:05
ООН в Украине хочет 165 млн долл. на преодоление эпидемии коронавируса
16:57
Лидер КНР призвал G20 отменить пошлины
16:50
Shell и другие компании сократят закупки нефти в апреле из-за недостатка спроса
16:35
НБУ поднял курс доллара до максимального с начала года
16:15
Более 3 млн американцев стали безработными за неделю из-за коронавируса
16:01
В Voestalpine назвали короновирус самой большой проблемой за десятилетие
15:55
Итальянские сталеплавильщики против остановки производства
15:45
Цены на руду в Китае выросли на 5%
15:25
ФРC продолжит агрессивную поддержку экономики США
15:05
Британские металлурги ожидают падения спроса на 50%
14:50
Суд разрешил Укрнафте не выплачивать государству 2,9 млрд грн
14:33
Кременчугский сталелитейный завод останавливает работу
14:07
Власти Японии заявили о тяжелом состоянии экономики
14:05
Всемирный банк и МВФ призвали G20 не взыскивать пока долги с самых бедных стран
13:55
Бразильская Vale поможет своим партнерам
13:45
Глава ВТО прогнозирует рецессию хуже, чем в 2008 году
13:41
Крупные сети еще сильнее снизили цены на бензин
13:25
Нефть дешевеет на ожиданиях виртуального саммита G20
13:00
Авиатрафик в Европе упал на 65% из-за коронавируса
12:44
В Раде предлагают полностью запретить импорт э/э из России
25.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!