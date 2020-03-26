ООН в Украине хочет 165 млн долл. на преодоление эпидемии коронавируса В рамках Глобального плана гуманитарного реагирования на вспышку COVID-19 координатор системы ООН/координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани представила "План гуманитарного реагирования по преодолению пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине", для реализации которого необходимо 165 млн долл. Об этом сообщили в представительстве ООН в Украине, передает Интерфакс-Украина.



"В плане представлены меры реагирования учреждений ООН, гуманитарных организаций на местах, медицинских учреждений и поставщиков медицинских услуг для минимизации возможных гуманитарных последствий распространения вирусной инфекции, которая, по оценкам, составляет угрозу для почти 21 млн людей в Украине”, — говорится в сообщении.



В представленном плане говорится о необходимости 165 млн долл. на поддержку реагирования в течение следующих девяти месяцев.



"В плане учитываются как последствия эпидемии для здоровья населения, так и ее значительное опосредованное влияние на благосостояние людей и громад, которое касается не только распространения заболевания, но и охватывает различные сферы жизни: от образования, средств к существованию, психического здоровья людей до возможности реализации основных прав человека", — подчеркнули в Представительстве.



Накануне ООН представила план помощи самым бедным странам по борьбе с коронавирусом на сумму 2 млрд долл.



МинПром



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