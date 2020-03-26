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Итальянские сталеплавильщики против остановки производства

26.03.20 16:00 , MetallPlace.ru
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Итальянское правительство объявило, что все предприятия, осуществляющие деятельности, не являющихся крайне необходимыми, будут закрыты с 23 марта по 3 апреля. Однако Confindustria, Всеобщая конфедерация итальянской промышленности, консультируется с властями, чтобы сохранить некоторые компании в рабочем состоянии. Некоторые производители стали, такие как Arvedi и ArcelorMittal Italia, продолжают производство.

По мнению инсайдеров, поддержание работы некоторых компаний должно было ограничить последствия рецессии и кризиса ликвидности.

Сообщалось, что в письме к правительству председатель Confindustria потребовал, чтобы принятое распоряжение о закрытии не стало пагубным фактором для отрасли, которая не может быть остановлена по техническим причинам. Он также подчеркнул важность поддержания непрерывности производства и технического обслуживания.

МинПром

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