Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цены на руду в Китае выросли на 5%

26.03.20 15:45
печать
размер текста:

Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае выросли более чем на 5% в среду, больше всего с июля прошлого года, на фоне опасений по поводу поставок, поскольку все больше стран, включая ведущих производителей сталелитейного сырья, заказали блокировку для сдерживания пандемии коронавируса.

Надежды на глобальное стимулирование и оживление спроса на сталь также поддержали общее настроение: законодатели США приближаются к принятию пакета помощи на сумму 2 трлн долл., a крупнейшая экономика G-20 стран ожидает скоординированного реагирования на эту пандемию.

Железная руда на Даляньской товарной бирже подорожала на 5,1% до 665 юаней (93,97 долл.) за тонну, что привело к сокращению убытков за этот год. Фьючерсы на сингапурскую биржу выросли на 2,5% во второй половине дня.

Ориентировочные спотовые цены на железную руду Fe62% во вторник установились на уровне 84,70 долл. за тонну, по сравнению с шестинедельным минимумом понедельника в 84,50 долл., показали данные компании SteelHome.

МинПрос

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:01
В Voestalpine назвали короновирус самой большой проблемой за десятилетие
16:00
Итальянские сталеплавильщики против остановки производства
15:25
ФРC продолжит агрессивную поддержку экономики США
15:05
Британские металлурги ожидают падения спроса на 50%
14:50
Суд разрешил Укрнафте не выплачивать государству 2,9 млрд грн
14:33
Кременчугский сталелитейный завод останавливает работу
14:07
Власти Японии заявили о тяжелом состоянии экономики
14:05
Всемирный банк и МВФ призвали G20 не взыскивать пока долги с самых бедных стран
13:55
Бразильская Vale поможет своим партнерам
13:45
Глава ВТО прогнозирует рецессию хуже, чем в 2008 году
13:41
Крупные сети еще сильнее снизили цены на бензин
13:25
Нефть дешевеет на ожиданиях виртуального саммита G20
13:00
Авиатрафик в Европе упал на 65% из-за коронавируса
12:44
В Раде предлагают полностью запретить импорт э/э из России
12:25
В Украине сняли запрет на ряд видов деятельности во время карантина
12:13
Строительному сектору Польши угрожает коллапс из-за отъезда украинских рабочих
12:02
Fitch ухудшил прогноз для украинских банков из-за коронавируса
11:46
Thyssenkrupp сокращает 3 тысячи рабочих
11:04
Канадская First Quantum хочет продать долю в своем крупнейшем медном руднике
10:56
Интерпайп допускает сокращение производства на 30-50% в апреле-сентябре
25.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!