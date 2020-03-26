Цены на руду в Китае выросли на 5% Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Китае выросли более чем на 5% в среду, больше всего с июля прошлого года, на фоне опасений по поводу поставок, поскольку все больше стран, включая ведущих производителей сталелитейного сырья, заказали блокировку для сдерживания пандемии коронавируса.



Надежды на глобальное стимулирование и оживление спроса на сталь также поддержали общее настроение: законодатели США приближаются к принятию пакета помощи на сумму 2 трлн долл., a крупнейшая экономика G-20 стран ожидает скоординированного реагирования на эту пандемию.



Железная руда на Даляньской товарной бирже подорожала на 5,1% до 665 юаней (93,97 долл.) за тонну, что привело к сокращению убытков за этот год. Фьючерсы на сингапурскую биржу выросли на 2,5% во второй половине дня.



Ориентировочные спотовые цены на железную руду Fe62% во вторник установились на уровне 84,70 долл. за тонну, по сравнению с шестинедельным минимумом понедельника в 84,50 долл., показали данные компании SteelHome.



МинПрос

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



