Более 3 млн американцев стали безработными за неделю из-за коронавируса

Число заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло до рекордных 3,28 млн, поскольку жесткие меры по сдерживанию пандемии коронавируса привели страну к внезапной остановке, вызвав волну увольнений. Об этом сообщает агентство Reuters.
В еженедельном отчете по заявкам на пособие по безработице, опубликованном в четверг, есть наглядные свидетельства разрушительного воздействия коронавируса на экономику, что вынудило Федеральный резерв предпринять чрезвычайные шаги, а Конгресс США - собрать рекордный пакет стимулирующих мер на 2 трлн долл.
Экономисты говорят, что экономика уже находится в рецессии. Еженедельные заявки - самый показательный индикатор рынка труда.
Как сообщалось ранее, глава ФРС Джером Пауэлл допустил, что экономика США, возможно, уже скатилась в рецессию, но активность быстро восстановится, когда вирус будет взят под контроль. По прогнозу Д.Пауэлла, это может произойти во второй половине года.