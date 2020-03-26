ФРC продолжит агрессивную поддержку экономики США

Федеральная резервная система США готова продолжить агрессивные меры для поддержки кредитования в экономике в надежде на восстановление через несколько месяцев. Об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл в эфире утреннего шоу канала NBC, передает агентство Reuters.
По словам Д.Пауэлла, он не видит рисков в недавних мерах ФРС, а единственным ограничением для регулятора является объем страховки со стороны Минфина США, поскольку каждый доллар от Минфина может поддержать 10 долларов в виде кредитов от ФРС.
Д.Пауэлл заявил, что Федрезерв направил триллионы долларов на кредитование и покупку облигаций, чтобы позволить остальной здоровой экономике сделать паузу на достаточно долгое время для борьбы с вирусом.
"Первым делом нужно будет контролировать распространение вируса, а затем возобновить экономическую деятельность", - сказал он.
Д.Пауэлл допустил, что экономика США, возможно, уже скатилась в рецессию, но активность быстро восстановится, когда вирус будет взят под контроль. По прогнозу Д.Пауэлла это может произойти во второй половине года.