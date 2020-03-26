Британские металлурги ожидают падения спроса на 50% Сталелитейная промышленность Великобритании обеспокоена тем, что объявленные Лондоном меры по оказанию помощи работникам и удержанию предприятий на плаву во время пандемии коронавируса могут к ним не относиться, пишет Daily Mail.



И с учетом того, что заказы начинают сокращаться, представители отрасли предупреждают, что кризис может быстро стать ее "последней остановкой" и поставить под угрозу 32 000 рабочих мест.



Временная остановка автомобильных заводов и многих строительных компаний, решивших закрыть производственные площадки для обеспечения безопасности рабочих, нанесут удар по поставщикам стали. Металлурги прогнозируют падение спроса на 50% в ближайшие недели.



В информационном документе отраслевой орган UK Steel предупредил: "Пандемия коронавируса приведет к тому, что непростые обстоятельства станут опасными, если правительство не сможет принять правильные меры поддержки бизнеса. В сталелитейном секторе нет буфера предшествующих лет бума, как это было до финансового кризиса".

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Источник сообщил, что отрасль сумела поговорить с чиновниками, но была «не уверена» в том, дошел ли смысл переговоров до министров, которые в конечном итоге примут какие-либо решения о поддержке.



"Правительство на этой неделе публично обсуждало другие вопросы - возможно, оно просто еще не дошло до промышленности. Когда мы говорим с официальными лицами, мы знаем, что они услышали нас, но мы не уверены, что будет реакция со стороны министров", - цитирует своего источника британское издание.



UK Steel обратилась к правительству с просьбой принять ряд мер для поддержки отрасли, включая, в случае необходимости, приостановку действия правил государственной помощи, предоставление кредитов, отсрочку налогообложения, платежей, поддержку для покрытия просроченных платежей клиентами и помощь с затратами на электроэнергию.



Фирмы несут огромные фиксированные затраты на эксплуатацию заводов и, в настоящее время, на оплату труда работников. Металлургические компании обычно приспосабливаются к падению спроса, вводя сокращенные схемы работы, чтобы не увольнять персонал.



Отрасль обеспокоена тем, что, если она пойдет по этому пути - что, по словам источников, она предпочла бы сделать, потому что это означает, что они могут быстрее реагировать на последующее повышение спроса, - фирмы могут не подходить для государственной схемы поддержки.



Это связано с тем, что действующая схема обязует собственника выплачивать 80% заработной платы рядовых рабочих. Кроме того, металлургические компании не могут рассчитывать на какие-либо правительственные кредиты для бизнеса, которые требуют, чтобы компании имели инвестиционный рейтинг намного выше, чем сталелитейные группы смогли обеспечить в течение нескольких лет.



UK Steel настаивает на том, чтобы была разработана схема поддержки для покрытия расходов на консервацию и повторный запуск доменных печей. Источник также сообщил, что отрасль может получить возможность заключить «индивидуальное соглашение», к которому стремятся авиакомпании.



МинПром



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