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Суд разрешил Укрнафте не выплачивать государству 2,9 млрд грн

26.03.20 14:50 , Бизнес Цензор
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Суд удовлетворил иск "Укрнафты" к Кабмину и отменил постановление правительства №364 от 24 апреля 2019 года в части применения к истцу норматива о направлении 90% чистой прибыли за 2018 года на выплату дивидендов. Соответствующее решение Окружной админсуд Киева принял 23 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Напомним, 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит "Нафтогазу", еще 42% – структурам Игоря Коломойского и его партнеров.

Суд отметил, что, определив "дивидендный" норматив для "Укрнафты" на уровне 90% чистой прибыли, Кабмин оставил без внимания, что согласно финансовой отчетности предприятия, его непокрытый убыток (11,16 млрд грн) и налоговый долг (9,14 млрд грн) по итогам 2018 года превышали задекларированную чистую прибыль.

Также суд решил, что правительство при принятии постановление №364 "не придерживалось принципа равенства хозяйственных обществ перед законом", поскольку для некоторых госпредприятий был установлен меньший норматив выплаты дивидендов. Хотя для большинства из них в декабре 2019 года соответствующие преференции были отменены, а сниженный норматив в 30% оставили только для Ощадбанка.

МинПром

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