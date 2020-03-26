Власти Японии заявили о тяжелом состоянии экономики Правительство Японии в четверг дало самую мрачную оценку состояния экономики почти за семь лет, сообщив, что условия в марте были “тяжелыми” из-за закрытия предприятий и ослабления спроса в связи с пандемией коронавируса.



В ежемесячном докладе правительство отказалось от формулировки, характеризующей экономику как “восстанавливающуюся”, впервые с июля 2013 года.



Ухудшение прогноза закладывает основу для разработки Японией пакета мер стимулирования в апреле, который, по словам источников, будет включать расходы в размере не менее $137 миллиардов для смягчения влияния вируса.



“Экономика Японии находится в тяжелой ситуации, испытывая сильнейшее давление из-за коронавируса”, - говорится в докладе. - “Условия, скорее всего, останутся тяжелыми из-за влияния болезни”.



Правительство также снизило оценку потребления, капитальных затрат и деловых настроений - все эти показатели пострадали от всемирных запретов на поездки, отмены мероприятий и перебоев в цепочках поставок, вызванных пандемией.



“Экономика ухудшается темпами, сопоставимыми с теми, которые наблюдались при землетрясении в марте 2011 года, и к уровням, которые в последний раз наблюдались во время краха Lehman Brothers в 2008 году, - сообщил журналистам на брифинге директор по макроэкономическому анализу кабинета министров Масахико Цуцуми. - Ущерб так же велик, как те два события вместе взятых.”



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