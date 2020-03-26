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Бразильская Vale поможет своим партнерам

26.03.20 13:55 , Металлоснабжение и сбыт
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Бразильская железорудная корпорация Vale выделяет 160 млн реалов (31 млн долл.) на поддержку средних и малых компаний, поставляющих ей различные материалы и предоставляющих различные услуги. Количество подобных партнеров превышает 1 тыс.

Vale обязалась выплачивать таким компаниям предоплату в рамках еще не выполненных контрактов, чтобы помочь им сохранить финансовую устойчивость в условиях сложного положения в экономике. Компания также объявила об остановке ряда проектов, но занятые в них сотрудники остаются в штате с сохранением заработной платы.

В середине марта Vale сообщила, что у двух ее сотрудников обнаружен коронавирус. Компания предложила правительству Бразилии помощь в организации импорта аппаратов для вентилирования легких и тестов на коронавирус. Создана постоянная рабочая группа для координации действий с правительством.

В Малайзии Vale продлит срок простоя своего комплекса по подготовке сырья Teluk Rubiah, где в прошлом году было переработано 23,7 млн т ЖРС. Правительство страны заявило о продлении карантина от 31 марта до 12 апреля.

МинПром

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