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Глава ВТО прогнозирует рецессию хуже, чем в 2008 году

26.03.20 13:45 , Reuters
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Глава Всемирной торговой организации сказал в среду, что, согласно прогнозам, экономический спад и потери рабочих мест из-за пандемии коронавируса будут хуже, чем при рецессии 2008 года.

Эта пандемия неизбежно окажет огромное влияние на экономику...”, - сказал генеральный директор ВТО Роберту Азеведу в видеообращении, размещенном на сайте организации.

Последние расчеты предсказывают экономический спад и потерю рабочих мест, которые будут хуже, чем мировой финансовый кризис десяток лет назад”, - добавил он.

По его словам, конкретных прогнозов пока нет, но экономисты ВТО ожидают “очень резкого сокращения торговли”.

Однако он сказал, что страны могут предпринять важные шаги по ограничению непосредственного экономического ущерба и заложить основы для долгосрочного восстановления, и призвал их к совместной работе.

Координация усилий увеличит нашу коллективную способность бороться с рецессией”, - добавил он.

Азеведу оценил стимулирующие меры, принятые правительствами, как “позитивные”, не указав стран, а также призвал членов ВТО быть открытыми и обмениваться информацией.

МинПром

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