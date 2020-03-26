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Нефть дешевеет на ожиданиях виртуального саммита G20

26.03.20 13:25 , Интерфакс-Украина
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Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг на ожиданиях итогов видеоконференции стран G20. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 26,87 долл. за баррель, что на 0,52 долл. (1,90%) ниже цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,79 долл. (3,23%) - до 23,70 долл. за баррель.

Как ранее сообщала The Wall Street Journal, США на предстоящей встрече, которая пройдет в режиме видеоконференции, намерены оказать давление на Саудовскую Аравию, чтобы она ограничила объявленный рост производства нефти.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран "большой двадцатки" не планируют обсуждать "тему нефти".

По прогнозу аналитика Goldman Sachs Дамьяна Курвалена, которого цитирует Dow Jones, спрос на нефть в апреле может рухнуть на 18,7 млн б/с.

"Шок спроса такой силы нивелирует любой ответ со стороны предложения, включая заморозку или снижение добычи ОПЕК", - сказал он.

МинПром

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