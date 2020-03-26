В Раде предлагают полностью запретить импорт э/э из России Полностью запретить коммерческий импорт в Украину электрической энергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (Россия и Беларусь), предлагает Верховной Раде народный депутат Сергей Нагорняк (фракция "Слуги народа").



Соответствующий законопроект №3262 о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии" зарегистрирован в парламенте 24 марта.



"Запрещается осуществлять коммерческий переток электрической энергии из государств, которые не являются членами/сторонами Европейского союза или Энергетического сообщества", – говорится в проекте закона.



В настоящее время, после вступления в силу 27 декабря 2019 года закона №330-IX, запрещен импорт ресурса из России по двусторонним договорам (ДД), а также внутрисуточный рынок (ВСР), но доступен импорт на рынок "на сутки вперед" (РСВ). В свою очередь импорт э/э из Беларуси возможен как по ДД, так и на РСВ и ВСР.



Законопроектом также предлагается четко определить понятия "коммерческий" и "технологический перетоки" э/э, а также установить на законодательном уровне возможность осуществления технологических перетоков с РФ и Беларусью до момента интеграции Украины с ENTSO-E.



Как сообщалось, во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине с 1 июля 2019 года запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму. Он предусматривает: двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок, рынок "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточный рынок и рынок вспомогательных услуг.



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