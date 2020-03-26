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В Украине сняли запрет на ряд видов деятельности во время карантина

26.03.20 12:25 , УНИАН
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Кабинет министров расширил перечень видов деятельности, ведение которых разрешено во время карантина. Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 25 марта.

"Так, на период карантина снят запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами, осуществление ветеринарной практики, продажу кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторых других видов деятельности. Кроме того, правительство смягчило условия пассажирских перевозок, осуществляемых предприятиями для производственных нужд", - сказано в сообщении. 

Обязательным условием осуществления указанных выше видов деятельности, а также во время пассажирских перевозок, является обеспечение соответствующего персонала, водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, 25 марта Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

МинПром

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