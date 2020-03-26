Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Строительному сектору Польши угрожает коллапс из-за отъезда украинских рабочих

26.03.20 12:13 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Польскому строительному сектору экономики грозит беспрецедентное падение из-за того, что около 20% украинских рабочих из-за коронавируса возвращаются в Украину. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

Закрытие европейских границ в попытке сдержать пандемию коронавируса вот-вот сорвет польскую строительную индустрию, объем которой оценивают в 200 млрд злотых (47 млрд долл).

Польский строительный сектор, в котором занято 400 тыс. человек и на который приходится 8% ВВП страны, сталкивается с беспрецедентной проблемой из-за опасений по поводу наличия украинской рабочей силы. Украинские работники постепенно возвращаются в Украину, а их потенциальная замена не может заехать в Польшу.

В Польше лоббистская группа для строителей предупредила власти о неизбежных рисках и призвала к более смелым шагам. Список пожеланий отрасли - одной из наиболее пострадавших от закрытия границ - включает продление сроков строительства, чтобы избежать штрафов и приостановление некоторых налогов и сборов.

Экономика Польши может сократиться на 1% в этом году, если ограничения на передвижение и потребление сохранятся до июня, заявил министр финансов страны.

Польша фактически закрыла свои границы для иностранцев и тех немногих сотрудников, которым она позволяет вернуться в обязательный карантин. Чтобы частично смягчить воздействие карантина, правительство продлило рабочие визы для иностранцев, которые все еще находящихся в стране.

"Серьезное отсутствие рабочих приведет к значительному сокращению возможностей отрасли", - говорится в открытом письме к правительству Польской ассоциации строительных работодателей.

Около 20% украинских рабочих строительной отрасли Польши уже отправились домой и не вернутся, пока не будут открыты границы, что может занять месяцы. По некоторым оценкам, в Польше работают 2 млн украинцев.

Кроме того, все большее число строителей находится в отпуске по болезни.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:00
Авиатрафик в Европе упал на 65% из-за коронавируса
12:44
В Раде предлагают полностью запретить импорт э/э из России
12:25
В Украине сняли запрет на ряд видов деятельности во время карантина
12:02
Fitch ухудшил прогноз для украинских банков из-за коронавируса
11:46
Thyssenkrupp сокращает 3 тысячи рабочих
11:04
Канадская First Quantum хочет продать долю в своем крупнейшем медном руднике
10:56
Интерпайп допускает сокращение производства на 30-50% в апреле-сентябре
10:47
В феврале США резко сократили импорт стали
10:30
В Австралии компания Mincor возобновляет добычу никеля
10:14
Американская U.S. Steel закрывает два трубных завода
09:57
Германской промышленности пророчат сильнейший спад за 70 лет
09:21
Китай снизил импорт никелевой руды
08:55
США одобрили выделение 2 трлн долл в поддержку экономики
08:04
ВВП Украины из-за коронавируса может упасть на 9% - ЕБА
25.03.20
18:00
Развалившая медицину Супрун дает советы, как не заразиться коронавирусом
17:52
Метинвест предпринимает беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом
17:46
Госсекретарь США обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе
17:29
Новинский купил нефтегазовое месторождение в Полтавской области
17:15
Производство электроэнергии по зеленому тарифу в феврале увеличилось на 36%
16:55
В МВФ предупредили Украину о катастрофе при объявлении дефолта
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!