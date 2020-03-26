Fitch ухудшил прогноз для украинских банков из-за коронавируса Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз для украинских банков из-за влияния коронавируса, после того как в НБУ рассказали, что будет с экономикой мира и Украины в случае длительного распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.



"Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цен на нефть, негативно влияет на кредиты банков и может привести к негативным рейтинговым действиям", - говорится в нем.



Отмечается, что агенство изменило прогноз по банковскому сектору на негативный для семи из восьми рынков, а именно: России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси и Грузии.



По данным агенства, степень давления на банки будет зависеть от степени и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальной экономики и внешних финансов (от снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов), мероприятий национальных властей и отдельных банков, бизнес-профили, риски и финансовые показатели которых идут на спад.



Также в агетнстве подчеркнули, что банки с рейтингом "B" обычно имеют более высокий допуск на обесценение финансовых показателей, чем банки в диапазонах "BB" и "BBB".



Качество корпоративных активов в регионе снизится из-за снижения экономической активности и высокой долларизации кредитов, поскольку обменные курсы оказываются под давлением.



МинПром

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