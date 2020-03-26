Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Fitch ухудшил прогноз для украинских банков из-за коронавируса

26.03.20 12:02
печать
размер текста:

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз для украинских банков из-за влияния коронавируса, после того как в НБУ рассказали, что будет с экономикой мира и Украины в случае длительного распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

"Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цен на нефть, негативно влияет на кредиты банков и может привести к негативным рейтинговым действиям", - говорится в нем.

Отмечается, что агенство изменило прогноз по банковскому сектору на негативный для семи из восьми рынков, а именно: России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси и Грузии.

По данным агенства, степень давления на банки будет зависеть от степени и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальной экономики и внешних финансов (от снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов), мероприятий национальных властей и отдельных банков, бизнес-профили, риски и финансовые показатели которых идут на спад.

Также в агетнстве подчеркнули, что банки с рейтингом "B" обычно имеют более высокий допуск на обесценение финансовых показателей, чем банки в диапазонах "BB" и "BBB".

Качество корпоративных активов в регионе снизится из-за снижения экономической активности и высокой долларизации кредитов, поскольку обменные курсы оказываются под давлением.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:00
Авиатрафик в Европе упал на 65% из-за коронавируса
12:44
В Раде предлагают полностью запретить импорт э/э из России
12:25
В Украине сняли запрет на ряд видов деятельности во время карантина
12:13
Строительному сектору Польши угрожает коллапс из-за отъезда украинских рабочих
11:46
Thyssenkrupp сокращает 3 тысячи рабочих
11:04
Канадская First Quantum хочет продать долю в своем крупнейшем медном руднике
10:56
Интерпайп допускает сокращение производства на 30-50% в апреле-сентябре
10:47
В феврале США резко сократили импорт стали
10:30
В Австралии компания Mincor возобновляет добычу никеля
10:14
Американская U.S. Steel закрывает два трубных завода
09:57
Германской промышленности пророчат сильнейший спад за 70 лет
09:21
Китай снизил импорт никелевой руды
08:55
США одобрили выделение 2 трлн долл в поддержку экономики
08:04
ВВП Украины из-за коронавируса может упасть на 9% - ЕБА
25.03.20
18:00
Развалившая медицину Супрун дает советы, как не заразиться коронавирусом
17:52
Метинвест предпринимает беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом
17:46
Госсекретарь США обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе
17:29
Новинский купил нефтегазовое месторождение в Полтавской области
17:15
Производство электроэнергии по зеленому тарифу в феврале увеличилось на 36%
16:55
В МВФ предупредили Украину о катастрофе при объявлении дефолта
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!