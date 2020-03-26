Thyssenkrupp сокращает 3 тысячи рабочих

Немецкая компания Thyssenkrupp сократит 3000 рабочих мест и инвестирует 4,2 млрд евро (4,6 млрд долл.) в свой стальной дивизион к 2026 году в рамках соглашения о заработной плате с профсоюзом IG Metall, передает Reuters.
Меры, предпринимаемые после знаковой сделки по продаже дорогостоящего подразделения лифтов, направлены на то, чтобы сделать металлургический бизнес Thyssenkrupp конкурентоспособным.
"Мы слишком долго откладывали проблемы и избегали трудных решений", - сказал Клаус Кейсберг, член совета директоров Thyssenkrupp, отвечающий за сталь. – "Соглашения дают нам возможность для маневра, чтобы сталь могла оставаться конкурентоспособной в долгосрочной перспективе".
По словам Thyssenkrupp, рабочие места будут сокращены социально ответственным образом, без принудительных увольнений до 31 марта 2026 года.
Также Thyssenkrupp заявила, что в результате пандемии она внесет коррективы в производство стали и сократит количество рабочего времени.
"В ближайшие недели нам придется приступить к кратковременной работе во многих местах. Это первоначально повлияет на производственные сферы", - сказал член исполнительного совета Оливер Буркхард.
Пакет также требует, чтобы металлургический бизнес, Thyssenkrupp Steel Europe, увеличил заработную плату за краткосрочную работу до 80% от всей заработной платы, согласно данным компании.
В понедельник Thyssenkrupp пересмотрела прогноз прибыли на 2019-2020 годы, обвиняя в экономическом спаде, вызванном быстро распространяющимся коронавирусом.
Соглашение с профсоюзом распространяется на все металлургические предприятия Thyssenkrupp, которые находятся в Германии.