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Канадская First Quantum хочет продать долю в своем крупнейшем медном руднике

26.03.20 11:04 , Металлоснабжение и сбыт
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Канадская компания First Quantum ищет возможности для продажи миноритарного пакета своего крупнейшего медного рудника Cobre Panama, введенного в строй в октябре 2019 г. Об этом пишет Reuters.

Причина такого решения заключается в том, что First Quantum нуждается в средствах для уплаты долгов. Компания вложила в Cobre Panama порядка 6,3 млрд долл. В конце 2019 г. объем ее задолженности достиг 8,8 млрд долл. При этом с начала текущего года рыночная капитализация компании сократилась более чем в два раза.

Как отмечает Reuters, ранее First Quantum пыталась продать часть своих медных активов в Замбии. Но переговоры были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.

В настоящее время в собственности First Quantum находится 90% акций Cobre Panama. Резервы месторождения оцениваются в 3,18 млрд. т медной руды. В текущем году компания планировала получить на нем 285-310 тыс. т меди в концентрате.

Возможным покупателем пакета специалисты называют китайскую компанию Jiangxi Copper, которая в начале 2020 г. закрыла сделку по приобретению 18% акций First Quantum за 1,1 млрд долл.

МинПром

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