Канадская First Quantum хочет продать долю в своем крупнейшем медном руднике Канадская компания First Quantum ищет возможности для продажи миноритарного пакета своего крупнейшего медного рудника Cobre Panama, введенного в строй в октябре 2019 г. Об этом пишет Reuters.



Причина такого решения заключается в том, что First Quantum нуждается в средствах для уплаты долгов. Компания вложила в Cobre Panama порядка 6,3 млрд долл. В конце 2019 г. объем ее задолженности достиг 8,8 млрд долл. При этом с начала текущего года рыночная капитализация компании сократилась более чем в два раза.



Как отмечает Reuters, ранее First Quantum пыталась продать часть своих медных активов в Замбии. Но переговоры были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.



В настоящее время в собственности First Quantum находится 90% акций Cobre Panama. Резервы месторождения оцениваются в 3,18 млрд. т медной руды. В текущем году компания планировала получить на нем 285-310 тыс. т меди в концентрате.



Возможным покупателем пакета специалисты называют китайскую компанию Jiangxi Copper, которая в начале 2020 г. закрыла сделку по приобретению 18% акций First Quantum за 1,1 млрд долл.



МинПром



