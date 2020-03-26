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Интепрайп допускает сокращение производства на 30-50% в апреле-сентябре

26.03.20 10:56
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Украинская промышленная компания "Интерпайп" заявляет о возможном сокращении объемов продаж продукции во втором-третьем кварталах текущего года на 30-50% из-за падения цен на нефть и снижения активности основных потребителей нефтегазовых труб, а также эпидемией коронавируса в мире.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Фади Храйбе, в настоящее время рассматривается несколько прогнозов по дальнейшей работе компании.

"Сегодня мы рассматриваем несколько сценариев работы компании во втором–третьем кварталах 2020 года. По нашим оценкам, снижение объемов производства и продаж может составить от 30% до 50%", - сказал топ-менеджер.

При этом он уточнил, что среди основных факторов – падение мировых цен на нефть. В марте цены обвалились до минимальных значений за последние 17 лет, достигнув $24-27 за баррель. При такой цене добыча в США становится нерентабельной. Нефтедобывающие компании консервируют скважины, останавливают добычу. Результат - существенное снижение потребления труб. Чтобы остаться на падающем рынке, важна конкурентная цена, но и здесь мы проигрываем - наша продукция облагается 32%-ной пошлиной.

Низкие цены на нефть также негативно влияют и на объемы потребления труб на Ближнем Востоке. Многие потребители уже сообщают о переносе тендеров на более поздний срок, не подтверждают объемы во втором полугодии.

Второй не менее значимый фактор – сокращение потребления труб на внутреннем рынке. Государственная компания "Укргазвыдобування" (УГД) полностью свернула программу наращивания добычи газа 20/20. По словам Храйбе, УГД не выполнила контрактные обязательства даже по тендерам 2019 года, часть произведенной для госкомпании продукции по-прежнему находится на складах компании.

Третий фактор – влияние коронавируса на экономику Европы. Большинство европейских автостроителей уже объявили о приостановке производства на неопределенное время. В связи с карантином остановлены и другие промышленные предприятия. Заморожены стройки. На этом фоне "Интерпайп" ожидает снижения европейского ВВП и как следствие – сокращение потребления линейных труб.

"В таких условиях наша задача - максимально сохранить людей и пройти этот сложный период. Но мы должны быть готовы к худшему сценарию. Все предыдущие кризисы можно было оценить, просчитать с экономической точки зрения. Кризис, в который мир входит сегодня, не поддается рациональным оценкам. С высокой долей вероятности нам придется принимать непопулярные меры, чтобы сохранить компанию", - констатировал гендиректор.

Как сообщалось, из-за коронавируса многие сталелитейные компании мира заявили о закрытии ряда предприятий или снижении производства.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

МинПром

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