Германской промышленности пророчат сильнейший спад за 70 лет В связи с пандемией коронавируса COVID-19 Германия в сфере производства продукции может испытать самый серьезный спад "за 70 лет проведения отраслевых исследований". Об этом DW заявил Клеменс Фюст, глава Мюнхенского института экономических исследований ifo, в частности, занимающегося анализом работы отраслей промышленности.



Он сравнил нынешнюю ситуацию с финансовым кризисом 2008 года, заявив, что "на этот раз все будет намного хуже".



"Это связано с тем, что во время коллапса 2008 года, который оказался довольно сильным, было достаточно закачать средства в экономику и помочь финансовому сектору", − пояснил Фюрст.



"Сейчас у нас проблема с реальным сектором экономики. Мы останавливаем экономические процессы", − отметил глава ifo.



"Единственное, что может нам помочь − это согласование мер по прекращению шатдауна и по борьбе с эпидемией. Вот − то, что мы должны сделать, и это очень сложно по ряду причин. Вот почему я думаю, что этот кризис намного хуже, чем финансовый коллапс".



Ранее бундестаг ФРГ проголосовал за временный отход от закрепленного в Основном законе запрета на рост госзадолженности, при котором запланированные государством расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов.



Депутаты также проголосовали в поддержку беспрецедентного антикризисного пакета, предусматривающего, в частности, финансирование различных мер по борьбе с пандемией коронавируса за счет новой задолженности в объеме 156 миллиардов евро.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



