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Германской промышленности пророчат сильнейший спад за 70 лет

26.03.20 09:57
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В связи с пандемией коронавируса COVID-19 Германия в сфере производства продукции может испытать самый серьезный спад "за 70 лет проведения отраслевых исследований". Об этом DW заявил Клеменс Фюст, глава Мюнхенского института экономических исследований ifo, в частности, занимающегося анализом работы отраслей промышленности.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с финансовым кризисом 2008 года, заявив, что "на этот раз все будет намного хуже".

"Это связано с тем, что во время коллапса 2008 года, который оказался довольно сильным, было достаточно закачать средства в экономику и помочь финансовому сектору", − пояснил Фюрст.

"Сейчас у нас проблема с реальным сектором экономики. Мы останавливаем экономические процессы", − отметил глава ifo.

"Единственное, что может нам помочь − это согласование мер по прекращению шатдауна и по борьбе с эпидемией. Вот − то, что мы должны сделать, и это очень сложно по ряду причин. Вот почему я думаю, что этот кризис намного хуже, чем финансовый коллапс".

Ранее бундестаг ФРГ проголосовал за временный отход от закрепленного в Основном законе запрета на рост госзадолженности, при котором запланированные государством расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов.

Депутаты также проголосовали в поддержку беспрецедентного антикризисного пакета, предусматривающего, в частности, финансирование различных мер по борьбе с пандемией коронавируса за счет новой задолженности в объеме 156 миллиардов евро.

МинПром

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