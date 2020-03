Американская U.S. Steel закрывает два трубных завода Американская металлургическая корпорация U.S. Steel сообщила о том, что в течение ближайших двух месяцев закроет в США два трубных завода вследствие падения цен на нефть и резкого сокращения спроса на трубы нефтегазового сортамента в стране. При этом компания намерена сократить порядка 850 рабочих мест.



Первый из закрываемых заводов, Lorain, расположенный в штате Огайо, выпускает высококачественные обсадные, нефтегазопроводные и конструкционные бесшовные трубы. Мощность предприятия составляет около 345 тыс. т в год.



На предприятии Lone Star Tubular Operations в штате Техас компания производит электросварные трубы, преимущественно, для нефтегазовой промышленности. Два стана совокупной производительностью 715 тыс. т в год позволяют выпускать широкий сортамент продукции внешним диаметром от 1,088 до 16 дюймов (27,6-406,4 мм). Этот завод простаивал несколько лет после предыдущего падения нефтяных котировок в 2014 г. и был возвращен в строй в 2019 г.



Закрытие трубных предприятий может привести к остановке мощностей по производству подката и трубной заготовки. По мнению аналитиков S&P Global Platts, U.S. Steel может вскоре объявить о выведении из эксплуатации одной или обеих доменных печей на комбинате Granite City в штате Иллинойс, где, в частности, выпускается штрипс для Lone Star. Производственная мощность завода составляет около 2,5 млн. т стали в год.



На другом своем комбинате Fairfield в штате Алабама корпорация возводит электросталеплавильный цех на 1,45 млн. т в год, где как раз планировалось выпускать трубную заготовку. Однако после закрытия Lorain мощности U.S. Steel по производству бесшовных труб сократятся более чем вдвое, до около 325 тыс. т в год.



Ранее о закрытии в США двух предприятий по выпуску труб для нефтегазовой отрасли заявила зарегистрированная в Люксембурге компания Tenaris.



МинПром



