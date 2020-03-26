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США одобрили выделение 2 трлн долл в поддержку экономики

26.03.20 08:55 , Интерфакс-Украина
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Сенат после проволочек, связанных с урегулированием очередных разногласий между республиканцами и демократами, одобрил ночью на четверг законопроект о мерах поддержки экономики на 2 трлн долл.

Законопроект теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал в свою очередь президент Дональд Трамп на брифинге в среду.

Ряд рядовых сенаторов-республиканцев в последний момент высказали возражения по поводу новых пособий для безработных, опасаясь, что работникам станет выгоднее быть уволенными и не работать, что задержало принятие документа на несколько часов.

Законопроект сохранит экономику на плаву в течение трех месяцев, заявил министр финансов Стивен Мнучин в среду во время пресс-конференции в Белом доме.

Законопроект по своему масштабу почти в 2 раза превосходит пакет помощи в размере примерно в 800 млрд долл., принятый в 2009 г. для преодоления финансового кризиса.

Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на 600 долл. в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на 350 млрд долл., выделение 500 млрд долл. для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Согласно законопроекту, выплаты в размере 1200 долл. получат граждане, зарабатывающие менее 75 тыс. долл. в год, для получающих от 75 тыс. долл. до 99 тыс. долл. сумма будет пропорционально снижаться, а для имеющих от 99 тыс. долл. - выплат не будет. Семья с низким доходом, таким образом, сможет получить 2400 долл. на двух взрослых и по 500 долл. на ребенка.

По настоянию демократов, которые хотели сместить фокус законопроекта с поддержки крупного бизнеса, будет создана жесткая система контроля за распределением средств помощи крупному бизнесу.

В среду Трамп выразил надежду, что в ряде частей страны ограничения на работу бизнеса, которые потенциально постоянно увеличивают масштаб необходимой экономике помощи, вскоре будут сняты.

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