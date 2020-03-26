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ВВП Украины из-за коронавируса может упасть на 9% - ЕБА

26.03.20 08:04
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Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) допускает падение валового внутреннего продукта (ВВП) на 9% из-за продления карантинных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции до 24 апреля. Об этом говорится в сообщении ЕБА, передают Українські Новини.

Согласно нему, по предварительным оценкам последствиями карантина будет сокращение ВВП Украины на 4%, а при менее оптимистическом сценарии сокращение составит 9%.

"Очевидно, остановка экономической активности уже влияет как на отдельные бизнесы, так и на экономику в целом, что в перспективе может отразиться и на благополучии населения. А если жесткие ограничительные мероприятия продлятся еще месяц, то пессимистические прогнозы могут оказаться еще очень даже оптимистичными. Ведь запас прочности у компаний начинает заканчиваться, а у малого бизнеса - его нет уже. Поэтому, наряду со спасением жизней стоит думать и о спасении экономики", - подчеркнула исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Кроме того, в ЕБА отмечают, что при неработающей экономике вопросы осуществления необходимых выплат и пособий, вопросы медицинского обеспечения могут оказаться под угрозой, а также сотни тысяч людей рискуют остаться без работы.

"Поэтому, бизнес-сообщество призывает власти действовать взвешенно и принимать решения с учетом долгосрочных экономических последствий. Ведь стоимость остановки экономики через несколько месяцев может иметь разрушительные последствия для всего населения, по оценкам экспертов, даже хуже, чем сама пандемия, и потребуются годы, чтобы ее восстановить", - подытожили в сообщении.

Как сообщалось, ЕБА и ряд бизнес-ассоциаций просят Зеленского не ужесточать карантинные меры без поддержки экономики.

МинПром

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