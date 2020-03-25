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Метинвест предпринимает беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом

25.03.20 17:52
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Группа Метинвест считает своей главной задачей подготовку к возможным последствиям распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.

Как подчеркивается в сообщении, компания намерена всеми силами обезопасить свои предприятия, чтобы они продолжали бесперебойно работать и обеспечивать рабочие места, выплачивать налоги и поддерживать напрямую зависящую от их деятельности экономику страны.

"Здоровье и безопасность сотрудников – безусловный приоритет в работе компании. С 17 марта на всех предприятиях Метинвеста введены особые меры по предотвращению распространения коронавируса. Отменены все массовые мероприятия и командировки. Все рабочие помещения и автотранспорт, доставляющий сотрудников предприятий на работу и домой, проходят регулярную санитарную обработку. Столовые переведены в режим буфетов с упакованными продуктами и бутылированной водой", - говорится в сообщении.

Метинвест налаживает обеспечение персонала необходимыми в период кризиса средствами индивидуальной защиты, несмотря на их дефицит на рынке. Для работников всех украинских предприятий группы закуплено более 160 тысяч медицинских масок и респираторов и более 1 миллиона перчаток. Все сотрудники также обеспечены дезинфекторами для рук. Запасы защитных средств пополняются по мере их поступления.

Метинвест заявляет о готовности помогать спасению пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, вирусную пневмонию и другие легочные заболевания, обеспечивая лечебные учреждения необходимым в условиях эпидемии кислородом. Так, мариупольские меткомбинаты передают необходимый для пациентов кислород в мариупольские городские и областные больницы, перинатальный центр, онкологический диспансер, а также всем медицинским учреждениям, отправляющим подобный запрос на эти предприятия.

Группа участвует в работе региональных антикризисных штабов по борьбе с коронавирусом. Санатории-профилактории компании переведены в режим дежурства и готовы в любой момент начать принимать пациентов. На этой неделе Метинвест ожидает поставку 20 тысяч экспресс-тестов на COVID-2019, которые будут распределены между медицинскими учреждениями Киева, Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога. Метинвест выделяет деньги на приобретение средств индивидуальной защиты и спецоборудования для сотрудников правоохранительных органов, лабораторий и станций экстренной медицинской помощи – сотрудники этих подразделений следят за выполнением карантинных мероприятий и ежедневно находятся в зоне риска.

Несмотря на сложную ситуацию, группа Метинвест продолжает выплачивать заработную плату в полном объеме всем своим сотрудникам. Административный персонал управляющей компании и до 95% админперсонала производственных предприятий переведены на удаленную работу. Работники, находящиеся в зоне риска, отправлены в оплачиваемые отпуска или переведены на работу удаленно. Кроме того, в условиях экономической неопределенности предприятия Метинвеста решили временно отказаться от налоговых каникул, чтобы обеспечить стабильность наполнения местных и государственного бюджетов, а также эффективность мероприятий по борьбе с вирусом COVID-19.

Напомним, акционер группы Метинвест Ринат Ахметов объединил усилия всех бизнесов SCM, Благотворительного фонда и ФК "Шахтер" для помощи Украине в борьбе с коронавирусом. Ранее Ринат Ахметов по личной инициативе выделил 300 миллионов гривен на борьбу страны с коронавирусом. Фонд Рината Ахметова закупает 300 тысяч экспресс-тестов для Стабилизационного Фонда при Президенте Украины, а также минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких для государственных больниц.

МинПром

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