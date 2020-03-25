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Производство электроэнергии по зеленому тарифу в феврале увеличилось на 36%

25.03.20 17:15 , Бизнес Цензор
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Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" (ГарПок) в феврале 2020 года приобрело по "зеленому" тарифу 684,9 тыс. МВт-ч электроэнергии, что на 181,6 тыс. МВт-ч или на 36,07% больше, чем в январе этого же года (503,4 тыс. МВт-ч). Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия, передает БизнесЦензор.

В то же время объем покупки электроэнергии в рамках ПСО по двусторонним договорам с ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" в феврале упал на 1 483 тыс. МВт-ч, или на 23,4%, составив 4 851 тыс. МВт-ч. В январе этот показатель составлял 6 334 тыс. МВт-ч.

"Снижение объемов купленной электроэнергии связано с ограничением продажи электроэнергии "Энегоатомом" на 25%", – отмечается в сообщении.

В итоге общая покупка электроэнергии госпредприятияем в феврале составила 5 756 тыс. МВт-ч, что на 1 339 тыс. МВт-ч, или на 23% меньше, чем в январе.

Кроме того, "Гарантированный покупатель" в феврале прибрел у ЧАО "НЭК "Укрэнерго" 195,5 тыс. МВт-ч электроэнергии, а на рынке на сутки вперед (РСВ) и на внутрисуточном рынке (ВСР) – 24,5 тыс. МВт-ч.

Согласно данным ГП по объемам продажи электроэнергии, наибольший ее объем был реализован поставщикам универсальных услуг (ПУП) – 3 684 тыс. МВт-ч. Также было продано на РСВ и ВСР 1 299 тыс. МВт-ч, 763 тыс. МВт-год – ЧАО "НЭК "Укрэнерго", 10,3 тыс. МВт-ч – операторам системы распределения и оператору системы передачи.

МинПром

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