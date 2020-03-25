Китай начал скупать большими партиями подешевевшую российскую нефть

Китайские компании пользуются моментом и закупают крупные объемы подешевевшей российской нефти Urals, в то время как спрос на сырье ослаб на рынке Европы из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Reuters и источников в торговых кругах.
Китайский Unipec, торговое подразделение Sinopec, приобрел около 800 тыс. тонн Urals с перевалкой на Балтике в конце марта и уже около 500 тыс. тонн с отгрузкой в начале апреля. Unipec загружает объемы на супертанкеры VLCC на шельфе Дании и отправляет их в Китай, сообщили трейдеры.
Еще один VLCC с 300 тыс. тоннами Urals на борту с отгрузкой в начале апреля планирует поставить в Китай Shell, говорят участники рынка.
Трейдеры говорят, что получают запросы о возможных поставках Urals ещё от нескольких переработчиков из Китая, но отказываются уточнить названия компаний, ссылаясь на конфиденциальность переговоров.
Как сообщается, сегодня партии Urals с отгрузкой из балтийских портов оцениваются со скидкой около 3,5 долл. за баррель к североморскому эталону Brent, что делает цену российского сорта очень привлекательной для покупателей в Азии. Кроме того, ставки фрахта снизились после рекордного скачка, что дополнительно поддерживает экономику арбитражных поставок, сообщили трейдеры.