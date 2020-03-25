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В условиях карантина государство должно поддержать промышленность

25.03.20 16:30
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В нынешних кризисных условиях, вызванных карантином из-за эпидемии коронавируса, государство должно оказывать поддержку не только малому бизнесу, но и промышленности, которая является локомотивом экономики. Об этом в комментариях журналистам заявил народный депутат Украины Муса Магомедов, передает РБК-Украина.

"Прежде всего, нужно понимать, что в ГМК кризис начался ориентировочно с сентября прошлого года, и что объемы, что цены на продукцию падают, рецессия началась уже больше чем полгода тому назад. Поэтому сейчас нужно говорить о том, чтобы поддерживать государству не только малый и средний бизнес. Вот если мы говорим о том, что каникулы на выплату ЕСВ для малого бизнеса правительством решение принято, я думаю, его точно нужно распространять и на крупный бизнес", - сказал Магомедов.

Депутат подчеркнул, если остановится работа крупных промышленных предприятий, это приведет к серьезным проблемам в отрасли и экономике страны в целом.

"Не будет денег в крупном бизнесе, их не будет в среднем и не будет в малом. Я думаю, что надо совершенно четко учитывать, что большая часть ГМК - это предприятия с непрерывным циклом. И любая остановка может привести к тому, что будет нанесен технологический ущерб", - сказал Магомедов.

По его мнению, со стороны власти необходимо сделать все возможное для обеспечения бесперебойного функционирования предприятий непрерывного цикла, в частности организовать стабильное функционирование железнодорожного транспорта, обеспечивающего перевозки грузов и сотрудников этих предприятий.

"Работа железнодорожного транспорта вообще должна идти без сбоев, я имею в виду и грузооборот, и в данном случае хотя бы местные электрички, которые подвозят и отвозят людей на работу и с работы, они должны функционировать. Потому что, по сути, нет альтернативы, автобусного сообщения будет явно недостаточно", - отметил Магомедов.

Как сообщалось, ранее Авдеевский коксохимический завод обратился к Минифраструктуры, Минздраву и "Укрзализныце" с просьбой обеспечить ежедневное курсирование специальных пассажирских поездов в направлении Авдеевка-Покровск. АКЗХ подчеркивает, что остановка железнодорожного сообщения для работников предприятия может привести к его остановке а также техногенным авариям с значительными негативными последствиями.

МинПром

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