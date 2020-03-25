В МВФ предупредили Украину о катастрофе при объявлении дефолта Украину ожидает экономическая и социальная катастрофа в случае объявления дефолта. Об этом в среду, 25 марта, заявил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.



В.Рашкован заявил, что в Украине есть группа людей, которая продвигает идею дефолта. Однако, по его словам, примеры Аргентины, Эквадора, России и некоторых других стран свидетельствуют, что за дефолтом следуют экономические и социальные потрясения.



В частности, он привел перечень слов, которые ассоциируются с дефолтом по опыту других стран: девальвация, инфляция, банкротства, пустые магазины, набеги на банки, социальные протесты, насилие на улицах, мародерство и международная изоляция.



В.Рашкован также рекомендовал политикам, в том числе депутатам, посмотреть яркие картинки из Аргентины, Эквадора, России и некоторых других стран, связанные со словом дефолт.



МинПром



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