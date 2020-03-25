Кабмин должен обновить макропрогноз для внесения изменений в госбюджет-2020 Кабинету министров чрезвычайно важно утвердить обновленный макроэкономический прогноз для внесения изменений в госбюджет на текущий год, сообщила экс-министр финансов Оксана Маркарова.



"Действующий макропрогноз, на котором был построен бюджет на 2020 год, существенно отличается от реальности, что отразилось на бюджетных результатах января и февраля, но с марта эти отличия еще больше углубились из-за ухудшения глобальной ситуации, распространения коронавируса, и влияния мер и ограничений во всех странах на бизнес и экономику", - написала О.Маркарова на своей странице в "Фейсбук" в среду.



Она добавила, что инвестбанки, международные организации и Нацбанк уже подготовили обновленные прогнозы.



"Но очень нужен именно официально утвержденный макропрогноз, который является основной для изменений в госбюджет на 2020 год и подготовки бюджетной декларации на 2021-2023 гг. и который также служит ориентиром для украинского бизнеса", - добавила она.



МинПром



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