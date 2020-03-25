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В Украине уменьшилось использование угля, газа и бензина

25.03.20 15:05 , Укринформ
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За февраль 2020 года в Украине использование угля по сравнению с февралем 2019 года сократилось на 4,7%, газа - на 2,9%, бензина - на 2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За прошедший месяц в Украине было использовано 3,33 млн тонн каменного угля (на 4,7% меньше, чем за февраль 2019) 3,90 млн куб. м природного газа (на 2,9% меньше); 11,0 тыс. тонн тяжелых топливных мазутов (на 1,8% больше).

Также за указанный период (без учета объемов продажи населению через автозаправочные станции) было использовано 34,7 тыс. тонн моторных бензинов (на 2,0% меньше, чем за февраль 2019 года); 264,9 тыс. тонн дизельного топлива (на 10,1% больше); 13,0 тыс. тонн сжиженного газа (на 14,8% больше).

Как сообщалось, по данным Госстата, за январь 2020 года в Украине было использовано 3,4 млн тонн каменного угля (на 24,2% меньше, чем за январь 2019 года); млн куб. м природного газа (на 10,3% меньше); 21,4 тыс. тонн тяжелых топливных мазутов (на 111,7% больше); 33,5 тыс. тонн моторных бензинов (на 5,4% меньше); 250,1 тыс. тонн дизельного топлива (на 6,1% больше); 11,9 тыс. тонн сжиженного газа (на 17,3% больше).

МинПром

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