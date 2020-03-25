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Гупта намерен купить австралийского дистрибьютора стали

25.03.20 14:37 , Steelland
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Компания британского миллиардера Санджива Гупты InfraBuild, которая объединяет активы австралийских предприятий Arrium и OneSteel, пытается купить западноавстралийского дистрибьютора стали Best Bar Pty Ltd, сообщает The Australian Financial Review.

Best Bar является крупным дистрибьютором арматурных стержней и сетки, которые она поставляет строительным компаниям. Он имеет девять распределительных центров по всей стране и поставляет сталь для некоторых известных инфраструктурных и строительных проектов, включая метро, автомагистрали и опреснительные установки.

По словам издания, антимонопольные органы Австралии уже проявили интерес к предложенной сделке и начали неофициальное расследование.

Регулятора интересует насколько тесно InfraBuild и ее дочерние компании и Best Bar конкурируют в распределении арматурных стержней и сетки, и может ли сделка повлиять на предложение и цены продуктов.

Приобретение происходит примерно через шесть месяцев после того, как Гупта вложил в InfraBuild еще 150 миллионов долл., чтобы помочь с выпуском облигаций на сумму 325 миллионов долл.

МинПром

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