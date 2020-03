Гупта намерен купить австралийского дистрибьютора стали

Компания британского миллиардера Санджива Гупты InfraBuild, которая объединяет активы австралийских предприятий Arrium и OneSteel, пытается купить западноавстралийского дистрибьютора стали Best Bar Pty Ltd, сообщает The Australian Financial Review.



Best Bar является крупным дистрибьютором арматурных стержней и сетки, которые она поставляет строительным компаниям. Он имеет девять распределительных центров по всей стране и поставляет сталь для некоторых известных инфраструктурных и строительных проектов, включая метро, автомагистрали и опреснительные установки.



По словам издания, антимонопольные органы Австралии уже проявили интерес к предложенной сделке и начали неофициальное расследование.



Регулятора интересует насколько тесно InfraBuild и ее дочерние компании и Best Bar конкурируют в распределении арматурных стержней и сетки, и может ли сделка повлиять на предложение и цены продуктов.



Приобретение происходит примерно через шесть месяцев после того, как Гупта вложил в InfraBuild еще 150 миллионов долл., чтобы помочь с выпуском облигаций на сумму 325 миллионов долл.



МинПром





Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...