Нафтогаз повысил апрельские цены на газ для промышленности НАК "Нафтогаз Украины" в апреле 2020 года увеличит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 2,2% (на 105,6 грн) по сравнению с ценой текущего месяца – до 4 тыс. 882,8 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.



Для других покупателей цена в следующем месяце уменьшится на 0,2% (на 9,6 грн) – до 5 тыс. 536,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).



Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.



"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



