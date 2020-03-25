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Нафтогаз повысил апрельские цены на газ для промышленности

25.03.20 14:20 , Интерфакс-Украина
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НАК "Нафтогаз Украины" в апреле 2020 года увеличит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 2,2% (на 105,6 грн) по сравнению с ценой текущего месяца – до 4 тыс. 882,8 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце уменьшится на 0,2% (на 9,6 грн) – до 5 тыс. 536,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

МинПром

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