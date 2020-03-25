Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин вводит режим ЧС по всей стране на 30 дней

25.03.20 13:53 , Корреспондент
печать
размер текста:

Правительство на заседании в среду, 25 марта, приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны.

"По состоянию на 10:00 в 13 областях и Киеве зафиксированы 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Статистика демонстрирует, что статистика продолжает, к сожалению, ухудшаться. Поэтому сегодня Кабинет министров рассмотрит введение чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевод в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

На 30 дней также продлеваются все карантинные меры.

"Попрошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но консолидирует усилия в борьбе с угрозой", - сказал он.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:00
Thyssenkrupp может сильно пострадать от коронавируса
13:45
Эксперты предрекают германской экономике 20%-ный обвал
13:20
Хмельницкая АЭС в очередной раз перенесла запуск энергоблока №1
13:05
Украинская рада бизнеса предлагает с 3 апреля частично возобновить деловую активность
12:50
Акции Китая подскочили до недельного максимума на фоне новостей из США
12:35
Сенаторы США и Белый дом достигли соглашения о мерах поддержки на 2 трлн долл.
12:28
Boeing планирует возобновить производство 737 MAX к маю
12:10
Оператор ГТС будет участвовать в распределении мощностей между Украиной и Польшей
11:58
Нефть дорожает третий день подряд на позитивных новостях из США
11:42
Бизнес выступил против новых правил грузоперевозок Укрзализныци
11:30
Украинские предприятия сократили выпуск кокса на 6%
11:21
АКХЗ просит запустить спецпоезд для рабочих до Покровска
11:15
Китай изменил структуру импорта никеля
10:55
ArcelorMittal и Gerdau сокращают мощности в Северной Америке
10:31
Rio Tinto приостанавливает деятельность в ЮАР и Канаде
10:14
Китайская алюминиевая группа продает электростанции
09:51
США сохраняют первое место по поставкам СПГ в Европу
09:38
Автозаводы в РФ останавливаются из-за коронавируса
09:19
Российский ММК увеличит экспортные поставки
08:59
Курс гривны на межбанке стабилизировался
24.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!