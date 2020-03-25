Эксперты предрекают германской экономике 20%-ный обвал Индикатор делового климата в Германии опустился в марте до самого низкого уровня с 2009 года, показал в среду опрос, проведенный немецким экономическим институтом Ifo, передает Reuters.



По словам экономиста Ifo, крупнейшая экономика Европы в этом году может сократиться на 20% из-за воздействия коронавируса.



Индекс делового климата Германии, рассчитываемый Ifo, в марте снизился до 86,1 пункта с 96,0 пункта в феврале.



"Это самое крутое падение, зафиксированное с момента воссоединения Германии, и самое низкое значение с июля 2009 года", - сказал глава Ifo Клеменс Фюст.



"Немецкая экономика находится в шоке", - сказал Фюст, добавив, что ожидания предпринимателей, в частности, мрачные, как никогда, в то время как оценка текущей ситуации компаниями резко ухудшилась.



Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали, что значение индекса в марте составит 87,7 пункта.



Индекс текущей ситуации Ifo составил 93,0 пункта, в то время как аналитики ожидали показателя на уровне 93,6 пункта. Индекс ожиданий составил 79,7 пункта при прогнозе 81,9 пункта.



В секторе услуг показатель бизнес-климата продемонстрировал самое резкое падение с момента первого сбора данных в 2005 году, сообщил Ifo.



В секторе промышленности индекс упал до самого низкого уровня с августа 2009 года, при этом суб-индекс ожиданий показал самое резкое падение за 70 лет проведения отраслевых исследований, сообщил Ifo.



Экономист Ifo Клаус Фольрабе сказал, что немецкая экономика может сократиться на 5-20% в этом году в зависимости от продолжительности приостановки, вызванной пандемией.



Фольрабе добавил, что ожидает сильной рецессии в крупнейшей экономике Европы, которая продлится как минимум два квартала.



МинПром



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