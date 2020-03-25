Хмельницкая АЭС в очередной раз перенесла запуск энергоблока №1 Хмельницкая АЭС в очередной раз перенесла срок завершения ремонта энергоблока №1, запланировав новую дату запуска на 17 апреля, свидетельствуют данные Государственной инспекции ядерного регулирования о состоянии энергоблоков АЭС Украины по состоянию на 25 марта. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



В настоящее время на энергоблоке ХАЭС-1, который был отключен от энергосистемы страны на плановый ремонт в конце ноября 2018 года, длятся 487-е сутки среднего планового ремонта.



Как сообщалось, изначально пуск блока после планового ремонта был намечен на 14 августа 2019-го. Однако в конце лета прошлого года пресс-служба ХАЭС сообщила о переносе запуска на срок более трех месяцев из-за выявленной неисправности вспомогательных систем генератора.



В середине декабря стало известно, что ХАЭС перенесла срок завершения ремонта до 27 января 2020 года. В конце января этого года дата была скорректирована на 6 февраля, а после – на 26 марта.



Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в городе Нетишин (Хмельницкая обл.).



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