Boeing планирует возобновить производство 737 MAX к маю

Boeing Co планирует возобновить производство авиалайнеров 737 MAX к маю после остановки на несколько месяцев вслед за запретом на полеты после серии катастроф, сообщили Reuters источники, знакомые с этим вопросом.
Планы Boeing будут зависеть от масштаба сбоев, вызванных быстро распространяющимся коронавирусом, а также разрешения американского регулятора вернуть 737 MAX в эксплуатацию.
Один из отраслевых источников сообщил, что Boeing обратился к некоторым поставщикам с просьбой быть готовыми к поставкам комплектующих для 737 MAX в апреле. Другой источник сообщил, что производство планируется возобновить в мае, а третий - что коронавирус нарушает планы Boeing - первоначально они надеялись на апрель, но теперь сдвинули планы на май.
"Это будет очень медленный, методичный, систематический подход к разогреву линии и возвращению бригад, - сказал финансовый директор Boeing Грег Смит во вторник. - Приоритетом номер 1 является восстановление клиентского парка".
Напомним, эксплуатацию самолетов 737 MAX приостановили после двух авиакатастроф. 10 марта 2019 года разбился самолет в Эфиопии, погибли 157 человек. В Индонезии авиакатастрофа произошла 29 октября 2018 года, погибли 189 человек. Компания признала, что у самолетов 737 MAX произошли сбои в системе улучшения маневренности.
По данным СМИ, проблемы с самолетами 737 MAX обойдутся компании Boeing по меньшей мере в 18,7 млрд долл. Потери включают 8,3 млрд долл. в качестве компенсации заказчикам и 6,3 млрд в виде увеличения расходов на модернизацию самолетов. Еще 4 млрд долл. сама корпорация заложила на расходы сверх бюджета на сборку 737 MAX после возобновления их эксплуатации. Также Boeing выплачивает 100 млн долл. компенсации семьям жертв катастроф.