Boeing планирует возобновить производство 737 MAX к маю Boeing Co планирует возобновить производство авиалайнеров 737 MAX к маю после остановки на несколько месяцев вслед за запретом на полеты после серии катастроф, сообщили Reuters источники, знакомые с этим вопросом.



Планы Boeing будут зависеть от масштаба сбоев, вызванных быстро распространяющимся коронавирусом, а также разрешения американского регулятора вернуть 737 MAX в эксплуатацию.



Один из отраслевых источников сообщил, что Boeing обратился к некоторым поставщикам с просьбой быть готовыми к поставкам комплектующих для 737 MAX в апреле. Другой источник сообщил, что производство планируется возобновить в мае, а третий - что коронавирус нарушает планы Boeing - первоначально они надеялись на апрель, но теперь сдвинули планы на май.



"Это будет очень медленный, методичный, систематический подход к разогреву линии и возвращению бригад, - сказал финансовый директор Boeing Грег Смит во вторник. - Приоритетом номер 1 является восстановление клиентского парка".



Напомним, эксплуатацию самолетов 737 MAX приостановили после двух авиакатастроф. 10 марта 2019 года разбился самолет в Эфиопии, погибли 157 человек. В Индонезии авиакатастрофа произошла 29 октября 2018 года, погибли 189 человек. Компания признала, что у самолетов 737 MAX произошли сбои в системе улучшения маневренности.



По данным СМИ, проблемы с самолетами 737 MAX обойдутся компании Boeing по меньшей мере в 18,7 млрд долл. Потери включают 8,3 млрд долл. в качестве компенсации заказчикам и 6,3 млрд в виде увеличения расходов на модернизацию самолетов. Еще 4 млрд долл. сама корпорация заложила на расходы сверх бюджета на сборку 737 MAX после возобновления их эксплуатации. Также Boeing выплачивает 100 млн долл. компенсации семьям жертв катастроф.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



