Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Оператор ГТС будет участвовать в распределении мощностей между Украиной и Польшей

25.03.20 12:10 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) на прошлой неделе заключил с польским оператором GSA Platform соглашение о ее использовании для распределения на аукционах мощностей в точках присоединения между Украиной и Польшей, сообщает Секретариат Энергетического сообщества (ЭС). Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно данным GSA первый коммерческий аукцион, на котором будут распределятся годовые мощности на 2020/2021 гг., запланирован на 6 июля и будет проведен в соответствии с европейским Сетевым кодексом распределения мощности (European Network Code on Capacity Allocation Mechanisms), а также календарем аукционов ENTSOG. На будущее планируется проведение аукционов по квартальным, месячным и краткосрочным продуктам.

В сообщении Секретариата отмечается, что Украина является первой договаривающейся стороной (Contracting Party), имплементирующей европейский Сетевой кодекс распределения мощности.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал, что компания продолжает работать над внедрением европейского энергетического законодательства и усиливать интеграцию в европейский газовый рынок.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:35
Сенаторы США и Белый дом достигли соглашения о мерах поддержки на 2 трлн долл.
12:28
Boeing планирует возобновить производство 737 MAX к маю
11:58
Нефть дорожает третий день подряд на позитивных новостях из США
11:42
Бизнес выступил против новых правил грузоперевозок Укрзализныци
11:30
Украинские предприятия сократили выпуск кокса на 6%
11:21
АКХЗ просит запустить спецпоезд для рабочих до Покровска
11:15
Китай изменил структуру импорта никеля
10:55
ArcelorMittal и Gerdau сокращают мощности в Северной Америке
10:31
Rio Tinto приостанавливает деятельность в ЮАР и Канаде
10:14
Китайская алюминиевая группа продает электростанции
09:51
США сохраняют первое место по поставкам СПГ в Европу
09:38
Автозаводы в РФ останавливаются из-за коронавируса
09:19
Российский ММК увеличит экспортные поставки
08:59
Курс гривны на межбанке стабилизировался
08:07
Американцам надоело сидеть на карантине - Трамп
24.03.20
18:00
Резервы Украины оскуднели на 1 млрд долл
17:47
Карантин в Украине увеличил продажи новых авто
17:30
Зеленский попросил дополнительной помощи у Китая
17:16
Кабмин внес в Раду законопроект о запрете возврата ПриватБанка Коломойскому
16:55
Правительство рассчиталось с шахтерами за прошлый год и февраль 2020
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!