Оператор ГТС будет участвовать в распределении мощностей между Украиной и Польшей ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) на прошлой неделе заключил с польским оператором GSA Platform соглашение о ее использовании для распределения на аукционах мощностей в точках присоединения между Украиной и Польшей, сообщает Секретариат Энергетического сообщества (ЭС). Об этом пишет Интерфакс-Украина.



Согласно данным GSA первый коммерческий аукцион, на котором будут распределятся годовые мощности на 2020/2021 гг., запланирован на 6 июля и будет проведен в соответствии с европейским Сетевым кодексом распределения мощности (European Network Code on Capacity Allocation Mechanisms), а также календарем аукционов ENTSOG. На будущее планируется проведение аукционов по квартальным, месячным и краткосрочным продуктам.



В сообщении Секретариата отмечается, что Украина является первой договаривающейся стороной (Contracting Party), имплементирующей европейский Сетевой кодекс распределения мощности.



Глава ОГТСУ Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал, что компания продолжает работать над внедрением европейского энергетического законодательства и усиливать интеграцию в европейский газовый рынок.



МинПром



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