Нефть дорожает третий день подряд на позитивных новостях из США Цены на нефть растут третью сессию подряд в среду в надежде, что Вашингтон скоро одобрит масштабный пакет мер поддержки экономики, чтобы смягчить последствия пандемии коронавируса, передает Reuters.



Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,9% до 27,94 долл. за баррель к 7:48 по киевскому времени, на WTI - на 3,3% до 24,85 долл. за баррель.



Помощник президента США Дональда Трампа Эрик Уэланд сообщил, что сенаторы и чиновники администрации достигли договоренности о пакете мер, размер которого, как ожидается, составит 2 трлн долл. Конгресс может проголосовать законопроект уже в среду.



Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США сократились на 1,2 миллиона баррелей до 451,4 миллиона за неделю, завершившуюся 20 марта, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 2,8 миллиона баррелей.



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