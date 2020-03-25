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Госсекретарь США обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе

25.03.20 17:46
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Государственный секретарь США Майкл Помпео обвинил власть Китая якобы в утаивании от мира информации, необходимой для предотвращения новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Голос Америки.  

М.Помпео считает, что "медлительность Пекина в обмене информацией о вирусе создала риски для людей во всем мире", и заявил, что это "поставило под угрозу тысячи жизней". 

"Я обеспокоен тем, что это сокрытие, эта дезинформация, которой занимается Компартия Китая, все еще лишает мир необходимой информации, чтобы мы могли предотвратить повторение новых случаев", - сказал он. 

Вашингтон и Пекин в последние недели обмениваются такими острыми выпадами насчет коронавируса. Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в Twitter предположил, что это якобы военные США завезли его в китайский Ухань. 

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

На утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 подтвержденных случая.

МинПром

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