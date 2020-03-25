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Развалившая медицину Супрун дает советы, как не заразиться коронавирусом

25.03.20 18:00
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Медицинские маски не являются достаточной мерой защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, а для того, чтобы максимально защититься от заражения, нужно часто мыть с мылом руки. Об этом Украинской правде заявила бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Она подчеркнула, что не надевает маску, когда выходит на улицу. 

"Когда мы идем по улице за метр-два от других людей или быстро проходим мимо - то нет угрозы заразиться. Когда я иду в магазин и там касаюсь каких-то поверхностей, я при этом не касаюсь лица. Когда завершаю покупки, то пользуюсь антисептиком. Дома мою руки, дальше расставляю продукты и снова мою руки. То есть часто мыть руки - это одна из самых важных вещей", - отметила Супрун. 

Она добавила, что если люди придерживаются всех правил - не касаются лица, моют и дезинфицируют руки, не стоят и не кашляют друг другу в лицо, то есть очень низкая вероятность заразиться. 

"Маски, прежде всего, нужны для медработников, чтобы они защитились от инфицированных людей. Вторая группа лиц, которым нужны маски - это уже больные, чтобы не передавать вирус другим", - сообщила У.Супрун.

По ее словам, третья группа - это лица, имеющие постоянный контакт со многими людьми, например, кассиры в магазинах. 

"Но маска не является достаточной мерой. Я вижу, как люди суют пальцы под маску, касаются лица, либо не меняют их регулярно. Тогда им это не поможет. Или шьют сейчас маски из ткани, которая пропускает капли и вирус, поскольку она не является блокирующей. Сейчас получается, что люди воспринимают маску как некий талисман или оберег. "У меня есть маска, потому не заболею". Но это не так", - уточнила У.Супрун. 

23 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко в связи с массовым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 украинцам рекомендует надевать медицинские маски в общественных местах, чтобы не заразить других людей.


МинПром

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