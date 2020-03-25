Бизнес выступил против новых правил грузоперевозок Укрзализныци Промышленные предприятия, на долю которых приходится порядка 80% железнодорожных грузовых перевозок, просят Кабинет министров отменить введение с 1 апреля новых правил перевозки, разработанных "Укрзализыцей".



Соответствующее обращение в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра инфраструктуры Владислава Криклия подписали Украинская зерновая ассоциация, Союз химиков Украины, Ассоциация "Укрцемент", Ассоциация "Стекло Украины", Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса, Ассоциация производителей ферросплавов "УкрФА", Объединение предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины.



Как подчеркивается, в новых правилах перевозки заложена дискриминационная норма относительно невозможности внесения корректировок и возражений, при расчете платы за пользование вагоном используется коэффициент "Тдод", что по факту означает дополнительные двое суток оплаты за пользование подвижным составом. Кроме того при сдовоенных операциях "Укрзализныця" намерена учитывать плату за "второй порожний" пробег.



В то же время правила расчета срока доставки груза предусматривают округление срока использование вагона только в большую сторону для полных суток. Предложенная же "Укрзализныцей" 25%-я скидка на маршрутные отправки не компенсирует потери, связанные с формированием и простоем вагонов для организации маршрутных отправлений.



Также "Укрзализныця" добавила норму о том, что плата за использование вагонами оплачивается заказчиком в случае их задержки при перевозке по причинам, не зависящим от перевозчика в т.ч. на подходах к станциям назначения. Таким образом железная дорога снимает с себя ответственность за простои и хочет возложить на заказчика такие затраты, подчеркивается в документе.



Кроме того договор не предполагает скидку как минимум на одни сутки на операции по разгрузке и погрузке вагонов.



"Даже предварительный анализ нового договора дает основания считать, что введение его в действие является преждевременным и приведет к росту расходов основных грузовладельцев на железнодорожные грузовые перевозки и негативно повлияет как на работу отечественных производителей, так и на показатели операционной работы самой "Укрзализныци"", - подчеркивается в письме.



Представители бизнеса напоминают, что стоимость использования вагонов "Укрзализныци" уже превышает предложение на рынке, а дальнейший рост цен негативно скажется на работе бизнеса и самой железной дороги, поскольку приведет сокращению доходов от грузоперевозок, падению объемов финансирования обновления основных фондов и т.д.



В связи с этим предлагается запретить железной дороге менять правила грузоперевозок до завершения ограничений, связанных с борьбой с распространением коронавируса. Кроме того предлагается отправить новую редакцию договора на доработку, исключить наиболее спорный пункт о новом порядке расчета платы за пользование вагонами под погрузочными операциями и привести ценовую политику в соответствие с рыночными условиями.



МинПром



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