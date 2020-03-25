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Украинские предприятия сократили выпуск кокса на 6%

25.03.20 11:30 , Интерфакс-Украина
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Украинские коксохимические заводы в январе-феврале 2020 года сократили производство металлургического кокса 6%-ной влажности на 5,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до 1,601 млн т. В феврале выпущено 774 тыс. т кокса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные объединения коксохимических предприятий "Укркокс".

Так, Авдеевский КХЗ снизил выпуск кокса на 17,2% — до 491 тыс. т (в феврале произведено 235 тыс. т); "Азовсталь" сократила выпуск на 1,3% — до 225 тыс. т (108 тыс. т); Днепровский КХЗ нарастил производство на 12,5% — до 99 тыс. т (48 тыс. т); "Днепрококс" сократил на 16,9% — до 64 тыс. т (37 тыс. т); "Запорожкокс" увеличил выпуск на 2,5% — до 163 тыс. т (77 тыс. т); Харьковский КХЗ снизил производство на 84,6% — до 2 тыс. т (2 тыс. т); "ArcelorMittal Кривой Рог" снизил на 5,1% — до 444 тыс. т (212 тыс. т); "Южкокс" увеличил выпуск на 50% — до 114 тыс. т (54 тыс. т).

Генеральный директор "Укркокса" Анатолий Старовойт отметил, что начавшееся в сентябре 2019 г. снижение спроса на кокс со стороны металлургических предприятий вследствие падения выплавки чугуна продолжается и в ближайшее время возможно еще большее падение.

"Снижается производство на "ArcelorMittal Кривой Рог", также возможно сокращение производства на предприятиях "Метинвеста". Поэтому, естественно, выпуск кокса также будет продолжать снижаться", — пояснил А.Старовойт.

При этом он добавил, что под такие невысокие объемы производства коксующегося угля на коксохимических предприятиях достаточно.

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