АКХЗ просит запустить спецпоезд для рабочих до Покровска Авдеевский коксохимический завод просит обеспечить ежедневное курсирование специальных пассажирских поездов в направлении Авдеевка-Покровск с промежуточными остановками в Желанном и Очеретино. Об этом говорится в письме гендиректора предприятия Виталия Литовки на имя министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра здравоохранения Ильи Емца и и.о. главы "Укрзализныци" Желько Марчека, копия которого есть в распоряжении МинПрома.



В сообщении подчеркивается, что АКХЗ является предприятием с непрерывным процессом производства и при этом объектом повышенной опасности. Технологический цикл предприятия является круглосуточным и не предусматривает возможности временной остановки коксовых батарей.



При этом на предприятии задействовано большое количество работников, в т.ч. подрядных организаций, большое количество которых проживает на значительном удалении от предприятия. АКХЗ также напоминает, что предприятие находится на линии разграничения и ведет свою работу в условиях дефицита кадров. Поэтому для большого количества работников завода железнодорожный транспорт является единственной возможностью добраться до места работы.



Таким образом остановка железнодорожного сообщения для работников предприятия может привести к его остановке а также техногенным авариям с значительными негативными последствиями.



В письме также подчеркивается, что с целью соблюдения санитарных норм все работники АКХЗ на срок перевозки в спецпоездах будут обеспечены медицинскими масками и одноразовыми перчатками.



Как сообщалось, 16 марта Кабинет министров своим постановлением №215 с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции ввел запрет с 18 марта на железнодорожные межгородские и межобластные перевозки. При этом "Укрзализныце" разрешено совершать отдельные пассажирские рейсы на внутреннем железнодорожном сообщении, решение в отношении которых принимается в каждом случае отдельно с согласованием в Мининфраструктуры и Министерстве охраны здоровья.



МинПром



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