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Китай изменил структуру импорта никеля

25.03.20 11:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Введенный правительством Индонезии запрет на экспорт никелевой руды с 1 января 2020 г. существенно изменил структуру китайского импорта никелевой продукции.

По данным китайской Таможенной администрации, в феврале в страну поступило только 142,1 тыс. т индонезийской руды, почти в 10 раз меньше, чем в тот же месяц годом ранее. Все это сырье было отгружено до Нового года и по какой-то причине не успело пройти таможню в январе.

Всего объем китайского импорта никелевой руды и концентрата составил в феврале 1,38 млн т, на 48,4% меньше, чем в январе, и на 31,9% меньше, чем в феврале 2019 г. Основным поставщиком данной продукции в Китай стали Филиппины, но в марте объем экспорта упал из-за карантина в портах.

В то же время в феврале 2020 г. китайские компании импортировали 235,9 тыс. т чернового ферроникеля и никельсодержащего чугуна, на 66% больше, чем в том же месяце прошлого года. Эта продукция содержит около 37 тыс. т никеля, из них 72% - в чугуне.

Всего за два месяца в Китай поступило из-за рубежа 481,8 тыс. т данных материалов, на 63% больше, чем годом ранее. При этом более 85% продукции поступило из Индонезии, остальное — в основном, из Новой Каледонии, Бразилии и Колумбии.

МинПром

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