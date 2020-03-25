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ArcelorMittal и Gerdau сокращают мощности в Северной Америке

25.03.20 10:55 , Металлоснабжение и сбыт
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Распространение коронавируса в США и приостановка работы всех основных автозаводов в стране заставляет производителей стали для автомобильной промышленности тоже закрывать свои мощности.

Производитель сортового проката бразильская компания Gerdau, которая уже приняла решение о закрытии в США двух мини-заводов, приостановила работу трех предприятий в штатах Мичиган и Арканзас совокупной мощностью более 1,4 млн т высококачественного сортового проката и специальных профилей. А к концу месяца временно будет выведена из эксплуатации электродуговая печь на мини-заводе Cartersville в штате Джорджия на 900 тыс. т в год.

Корпорация ArcelorMittal приняла решение об остановке двух доменных печей — одной на металлургическом комбинате Indiana Harbor West в районе Чикаго, а второй — на заводе Dofasco в канадской провинции Онтарио. Оба предприятия выпускают листовой прокат.

Ранее сообщалось, что компания заявила об остановке нескольких доменных печей в Европе.

МинПром

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