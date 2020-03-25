США сохраняют первое место по поставкам СПГ в Европу

США с ноября 2019 года занимают первое место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. По данным на февраль 2020 года, американские экспортеры сохраняли эту позицию, говорится в сообщении управления энергетической информации Минэнерго США.
"США с ноября 2019 года были крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, а в феврале 2020 года импорт СПГ из США достиг нового рекорда — 5,1 млрд кубических футов в день (144 млн кубометров), что почти вдвое превышает объемы Катара, второго по величине европейского поставщика",— говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия увеличила экспорт СПГ в Европу в прошлом году примерно на 1,4 млрд кубических футов в день (39 млн кубометров).
Европейские запасы природного газа по состоянию на 1 марта 2020 года были равны 60% — самый высокий из когда-либо зарегистрированных уровней на начало марта. Такая картина является результатом мягкой зимы, которая ограничивала спрос на отопление и увеличивала импорт природного газа по трубопроводу и в виде сжиженного природного газа, говорится в сообщении.